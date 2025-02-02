Над тремя регионами РФ силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ

В минувшую ночь дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) вмешались в попытку ВСУ атаковать регионы России. По информации Министерства обороны РФ, над территорией страны уничтожены пять вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии.

По данным оборонного ведомства, беспилотники уничтожены над Брянской, Белгородской и Курской областями.

В Минобороны РФ подчеркнули, что контроль над воздушным пространством и защита российских территорий остаются приоритетными задачами для сил ПВО, которые продолжают активно действовать в условиях текущей обстановки.

Российские военные продолжают усиливать меры по предотвращению подобных атак, поддерживая высокий уровень готовности систем ПВО, а власти регионов призывают граждан проявлять бдительность и следовать рекомендациям, направленным на обеспечение безопасности.

Ранее оборонное ведомство сообщалось, что в ночь на 1 февраля над регионами РФ за ночь сбили девять украинских БПЛА. Дроны уничтожили над Брянской, Белгородской и Саратовской областями.