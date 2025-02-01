Над регионами РФ за ночь сбили девять украинских БПЛА

В ночь на 1 февраля ВСУ предпринимали попытки атаковать территорию России. В частности, над тремя регионами были подавлены девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил телеграм-канал Минобороны России.

В сообщении указано, что ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты над Брянской, Белгородской и Саратовской областями.

В частности, над территорией Брянской области было уничтожено семь БПЛА. Губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале поблагодарил подразделения ПВО за оперативность. Глава отметил, что представители экстренных служб прибыли на место падений обломков беспилотников, чтобы оценить ситуацию. Согласно предварительным данным, разрушений не зафиксировано. Информация о пострадавших не поступала.

В Минобороны также уточнили, что над территориями Белгородской и Саратовской областей было сбито по одному БПЛА. В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил о ранении жителя региона. Мужчину госпитализировали с ранением головы и баротравмой. Информация появилась вечером 31 января. Другой информации в официальных каналах глав регионов на данный момент не предоставлено. Противник регулярно совершает попытки атаковать РФ.

Ранее сообщалось, что на Западе предрекли переломный момент в зоне СВО.