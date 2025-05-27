Над Воронежской областью уничтожили более 20 БПЛА

В ночь на 27 мая над Воронежской областью было сбито более 20 украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По словам губернатора, в ночь на вторник, 27 мая, дежурные средства противовоздушной обороны занимались перехватом неприятельских беспилотников над четырьмя муниципалитетами. Им удалось сбить более 20 беспилотных летательных аппаратов.

«Пострадавших и разрушений на земле нет. На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес», — указал Гусев.

Он добавил, что возгорание было очень быстро потушено.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 мая сразу четыре российских аэропорта ввели план «Ковер». Сначала ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги, потом аналогичные меры были введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Такие действия были предприняты из-за атаки украинской армии на регионы РФ.