Наемник из Тайваня рассказал о тяготах службы в ВСУ
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
Тайваньский наемник, служивший в Интернациональном легионе теробороны Украины, рассказал, что он чудом остался жив. Об этом пишет издание Taiwan News.
Мужчина сообщил, что взвод, в котором он служил, дважды был практически уничтожен, а он оказался единственным счастливчиком, который не пострадал.
Наемник отметил, что он воевал в подразделении, которое не находилось в зоне самых интенсивных боев.
Картина войны оказалась не такой, какой он ее себе представлял, – хаос, грязь, истощение и боль.
«У многих, кто хотел испытать азарт войны, угасал энтузиазм… Это не современная армия НАТО с мощной логистикой и поддержкой», – заключил тайванец.