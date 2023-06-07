Наемник из Тайваня рассказал о тяготах службы в ВСУ

Тайваньский наемник, служивший в Интернациональном легионе теробороны Украины, рассказал, что он чудом остался жив. Об этом пишет издание Taiwan News.

Мужчина сообщил, что взвод, в котором он служил, дважды был практически уничтожен, а он оказался единственным счастливчиком, который не пострадал.

Наемник отметил, что он воевал в подразделении, которое не находилось в зоне самых интенсивных боев.

Картина войны оказалась не такой, какой он ее себе представлял, – хаос, грязь, истощение и боль.