Иностранный наемник с позывным «Чапи» рассказал телеканалу CBC, что ситуация для украинских сил в Курской области складывается не лучшим образом. По его мнению, ВСУ не смогут долго продержаться в российском регионе.

Причинами проблем ВСУ в Курской области наемник называет нехватку живой силы и вооружения. По словам Чапи, мобилизованные новобранцы и наемники не способны обеспечить такой мощи, чтобы успешно выполнять боевые миссии на территории.

«Если честно, не думаю, что мы сможем долго удерживать их (части территории Курской области — прим.ред.)», — рассказал иностранец (цитата по РИА Новости).

Напомним, ВСУ зашли в Курскую область 6 августа прошлого года. Боевики перешли в наступление, но были отодвинуты на приграничные районы. В МО России отмечали, что противник потерял более 50 тысяч военных на этом направлении. За время военных действий украинские военные совершили ряд преступлений против мирного населения. Особенно тяжелой обстановка оказалась в Судже.

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