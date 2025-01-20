Командир отделения группировки войск «Север» с позывным Ксей в беседе с военкором RT Иваном Полянским заявил, что мирные жители курского села Русское Поречное были вынуждены прятаться от агрессии украинских военных в подвалах.

По словам Ксея, в первый подвал, где прятались сельчане, могли кинуть гранату. В другом подвале во время осмотра военные нашли тела мужчин со следами пыток. Также нашли и женщину, у которой был прострелен затылок.Всего, заявил Ксей, нашли минимум девять тел мирных жителей. Люди прятались в подвалах, но и там их достали украинские бойцы.

Напомним, что ВСУ вытурили из села Русское Поречное в ходе освобождения. Поселение находится в Суджанском районе Курской области и мог использоваться как место для базирования украинских подразделений для атаки на российский регион. Силы ВС РФ не позволили этому случиться.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ попали в западню российской армии в Великой Новоселке.