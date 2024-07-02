Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в Подмосковье

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Подмосковью задержали 57-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске, передает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы патрулировали улицы Воскресенска и заметили гражданина, который был схож по приметам из полученной ранее ориентировки.

Подозреваемого доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали женщину, которая украла из гипермаркета косметику и жевательные резинки более чем на шесть тысяч рублей.