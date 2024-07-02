Женщина украла косметику на 6 тысяч рублей из магазина в Подмосковье

В Подмосковье задержали подозреваемую в краже уходовой косметики и жевательных резинок из магазина. Общая сумма ущерба превысила шесть тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, преступление произошло в гипермаркете в Одинцово. Гражданку задержали и доставили в полицию.

По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двух мужчин, которые похитили из частного дома ювелирные изделия, бижутерию и алкогольные напитки общей стоимостью свыше двух миллионов рублей.