Женщина украла косметику на 6 тысяч рублей из магазина в Подмосковье
Фото: [пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области]
В Подмосковье задержали подозреваемую в краже уходовой косметики и жевательных резинок из магазина. Общая сумма ущерба превысила шесть тысяч рублей.
Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, преступление произошло в гипермаркете в Одинцово. Гражданку задержали и доставили в полицию.
По факту произошедшего начата проверка.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двух мужчин, которые похитили из частного дома ювелирные изделия, бижутерию и алкогольные напитки общей стоимостью свыше двух миллионов рублей.