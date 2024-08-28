Находящегося в федеральном розыске россиянина задержали в Подмосковье

В Домодедово задержали 34-летнего жителя Архангельской области, который находится в федеральном розыске за кражу, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Росгвардейцы в ходе патрулирования улиц округа обратили внимание на мужчину, который был схож по приметам с человеком из ориентировки.

Гражданина задержали и доставили в полицию. Начата проверка.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который совершил около десяти краж из одного и того же магазина.