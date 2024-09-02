По словам Владимира Зеленского, действия Вооруженных сил Украины на территории Курской области не облегчили положение дел в Донбасе, где украинцы оказались в тяжелой ситуации около Торецка и Красноармейска. Об этом он заявил одному из местных изданий.

По данным спикера, в настоящее время вылазка украинцев на российскую территорию не принесла желаемого результата, однако командование Киевского режима питает надежду, что напор Вооруженных сил России в ДНР все-таки удастся сбить.

«Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения числа российских военных. Но пока там сложно», — сказал Зеленский.

Кроме того, он заявил, что основной целью Киева всегда являлся Донбасс, но там продвижения нет уже в течение двух суток.

Ранее сообщалось о том, что Нидерланды готовят новый пакет финансовой помощи для Украины, который оценивается в сумму свыше 200 млрд евро.