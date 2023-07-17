НАК: террористическая атака на Крымский мост была совершена двумя надводными дронами

Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотными аппаратами, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Следствие устанавливает, кто из представителей украинских спецслужб несет персональную ответственность за диверсию.

В результате удара была повреждена одна из секций моста. Погибли два человека – семейная пара, их 14-летняя дочь получила серьезные травмы.

В Службе безопасности Украины фактически признали свою причастность к удару по объекту гражданской инфраструктуры.