НАК: террористическая атака на Крымский мост была совершена двумя надводными дронами
Фото: [Сергей Мальгавко/ТАСС]
Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотными аппаратами, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Следствие устанавливает, кто из представителей украинских спецслужб несет персональную ответственность за диверсию.
В результате удара была повреждена одна из секций моста. Погибли два человека – семейная пара, их 14-летняя дочь получила серьезные травмы.
В Службе безопасности Украины фактически признали свою причастность к удару по объекту гражданской инфраструктуры.