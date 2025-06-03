Налет дронов ВСУ оставил без света девять округов в Херсонской области

Налет беспилотников ВСУ нанес значительный урон энергетической инфраструктуре Херсонской области. В результате атаки без света остались девять округов региона, сообщила в телеграм-канале администрация региона.

В результате атаки зафиксированы как полное, так и частичное отключение электроснабжения в отдельных районах. Так, обесточенными оказались Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский, Великолепетихский и Ивановский округа, а также села Ушкалка, Бережанка, Михайловка, Новознаменка, Бабино и Новый Рогачик.

Кроме того, утром кратковременные отключения электричества произошли в Алешкинском, Голопристанском, Скадовском, Каланчакском и Чаплинском округах.

Из-за атаки ВСУ на территории электроподстанции в Геническе произошел пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Сейчас энергетики ведут работы по устранению последствий инцидента и восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области после атаки ВСУ беспилотниками без света остались более 600 тыс. жителей.