Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ведущему RT Рику Санчесу заявила, что западная аудитория не осознает простого факта: Украина, по мнению Москвы, стала террористическим государством, которое убивает мирных людей на деньги, получаемые из Европы и США. Поводом для жесткого заявления стал недавний удар ВСУ по общежитию в Старобельске, где погиб 21 человек.

Мария Захарова решила говорить прямо, без дипломатических полутонов. В беседе с журналистом RT она назвала вещи своими именами: по ее словам, в центре Европы сегодня существует государство, которое финансируется западными странами, а расплачиваются за это кровью гражданские люди.

Дипломат напомнила о трагедии в Старобельске (ЛНР), где в ночь на 22 мая украинский беспилотник ударил по общежитию педагогического колледжа. Жертвами стали 21 студент, еще 44 человека получили ранения. Однако в Европе, по словам Захаровой, эту историю предпочитают просто не замечать.

«Западная аудитория не понимает, что в центре Европы существует террористическое государство», — подчеркнула представитель МИД, имея в виду Киев.

Главный тезис Захаровой звучит предельно остро. Если бы жители Италии, Испании, Франции и Германии массово осознали, что налоги, которые они платят, идут не на абстрактную помощь, а на убийство таких же гражданских людей в соседнем регионе, реакция была бы мгновенной. По мнению дипломата, европейцы никогда бы не проголосовали за такую политику и, более того, подали бы иски к собственным правительствам.

Ранее Захарова уже обращалась к журналисту BBC Стиву Розенбергу с риторическим вопросом: почему западные репортеры не поехали на место трагедии в Старобельск, чтобы увидеть последствия удара своими глазами? Ответа, по понятным причинам, не последовало.

Для Москвы удар по общежитию в ЛНР стал еще одним доказательством того, что киевский режим не делает различий между военными и гражданскими целями. Для западной же аудитории, как считают в российском МИД, эта правда остается неудобной и невостребованной.