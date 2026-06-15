Нанял рабочих на участок, а сам попал в реанимацию: в Ступино разнорабочий ударил хозяина дома ножом

В Московской области задержан рецидивист, подозреваемый в нападении на жителя Ступино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

По данным следствия, жена мужчины пригласила двух человек для выполнения работ на участке. Однако работники занялись распитием алкоголя. Когда хозяин дома сделал им замечание, один из них, ранее судимый за кражу, нанес потерпевшему несколько ударов ножом. Пострадавший госпитализирован, подозреваемый задержан.