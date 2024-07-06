Нападение собак на пятилетнего мальчика произошло в подмосковной Шатуре

Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с нападением бродячих собак на 5-летнего мальчика в городе Шатура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что накануне утром около дома 34 по проспекту Ильича города Шатура, несколько бродячих собак набросилась на 5-летнего мальчика. В результате происшествия ребенок получил множественные укусы, и был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Сейчас Шатурская городская прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего с целью обращения в суд с исковым заявлением о компенсации органом местного самоуправления морального вреда, причиненного несовершеннолетнему. Кроме того, городская прокуратура даст оценку исполнению родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.