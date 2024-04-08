Напала с ножом: Жительница Подмосковья очень не хотела ехать вместе с соседкой в одном лифте

Женщина в Сергиевом Посаде с ножом напала на соседку в лифте новостройки, потому что не хотела с ней ехать. Позже она порезала себя, чтобы сослаться на самооборону. Об этом сообщает SHOT .

Известно, что две соседки вместе зашли в лифт на седьмом этаже. Однако сорокавосьмилетняя Елена наотрез отказалась ехать вниз вместе с шестидесятишестилетней Ириной и начала ее выталкивать из лифта. Пожилая женщина была в шоке от такой наглости и выходить не стала.

Тогда Елена достала кухонный нож и ударила соседку в живот и шею. После этого нападавшая спокойно вышла на четвертом и по лестнице спустилась вниз. В подъезде она сама себе порезала левое плечо и позвонила в экстренные службы.

Тем временем раненая пенсионерка на лифте вернулась обратно в квартиру и тоже вызвала скорую и полицию, сообщив о нападении соседки. Примечательно, что обе женщины потеряли много крови и сейчас находятся в реанимации без сознания.