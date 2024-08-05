Напавших на боксера Двали в Феодосии обвинили в покушении на убийство

Участникам массовой драки в Феодосии, в которой пострадал боксер Дмитрий Двали, предъявили обвинения в том, что они покушались на его убийство. Об этом сообщил «Регнум» со ссылкой на заявление Следственного комитета.

Ранее говорилось, что чемпион России по боксу Дмитрий Двали лишился глаза во время пробежки по набережной в Феодосии. Он с приятелем заступился за подростка, которого избивала целая толпа людей. В итоге сам спортсмен был также избит самым жесточайшим образом, - теперь Дмитрий, скорее всего, частично лишится зрения. Вслед за этим напавших на него людей обвинили в хулиганстве. Затем следствие переквалифицировало дело на гораздо более тяжкую статью.

Такой оборот уголовное дело приобрело после вмешательства главы Следкома РФ Александра Бастрыкина. Он изучил все детали этого нападения и поручил переквалифицировать дело, выдвинув новые обвинения.