Напавший на губернатора Мурманской области объяснил свой поступок личной неприязнью

При допросе мужчина, который напал с ножом на главу Мурманской области Андрея Чибиса, объяснил мотив своего преступления. Он якобы испытывал сильную личную неприязнь к губернатору. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Следственного комитета.

Нападавший был ранен сразу после нападения. В него выстрелил сотрудник Росгвардии, который сопровождал губернатора. После ранения злоумышленник был задержан. Ему оказали медицинскую помощь, а затем провели допрос.

«В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», - указали в СК РФ.

Следствие в данный момент опрашивает круг знакомых нападавшего, пытается выяснить все обстоятельства случившегося преступления. Оно также исследует мобильный телефон и все гаджеты подозреваемого.

Ранее стало известно, что нападавший ранее уже привлекался к ответственности. Его обвиняли в причинении умышленного вреда здоровью.