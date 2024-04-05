Появились подробности нападения с ножом на губернатора Мурманской области Кибиса

Журналисты собрали воедино все разрозненные факты о нападении на главу Мурманской области Андрея Кибиса. Его ткнули ножом в живот во время рабочей поездки в город Апатиты. Материал по этому поводу выпустил ТАСС .

Чибис должен был выступить в местном дворце культуры, и сразу после выхода из здания на него было совершено нападение. Злоумышленник ударил губернатора ножом в живот, после чего глава региона был госпитализирован. Его прооперировали, а затем поместили в реанимацию. По утверждению медиков, он находится в тяжелом состоянии, и к нему выехала специальная бригада медиков из Мурманска.

Правоохранители сообщили, что личность нападавшего уже установлена, это 42-летний местный житель. Он получил ранение сразу после покушения. Сотрудник Росгвардии, который сопровождал Кибиса, выстрелил из табельного пистолета в живот злоумышленнику, и после этого задержал его. Есть данные, что нападавший работал на железной дороге, его ранее уже привлекали к ответственности за нанесение вреда здоровью.

Лидер ЛДПР Слуцкий уже прокомментировал это преступление. Он назвал его вероломным актом против россиян, а также покушением на государственный строй.