Напавший с ножом на людей возле компьютерного клуба во Фрязино получил срок

Мужчина, напавший с ножом на людей возле компьютерного клуба во Фрязино, получил восемь лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Приговор вынес Щелковский городской суд. Преступление произошло в марте этого года. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался ударить ножом в шею молодого человека, но тому удалось увернуться и удар пришелся на плечо.

После этого фигурант зашел в компьютерный клуб и попытался ударить ножом шестнадцатилетнего подростка. Юноша был ранен в область лопатки и бедро.