Напавший с охотничьим тесаком на прохожих в Люберцах пойдет под суд

В Подмосковье направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, который ранил трех человек ножом, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло в ноябре прошлого года в Люберцах. Злоумышленник вооружился охотничьим тесаком и без повода начал бросаться на случайных прохожих. В итоге ранения получили женщина, мужчина и четырнадцатилетний подросток.

Нападавшего обезвредили сотрудники Люберецкого районного отдела судебных приставов.

Эксперты выяснили, что мужчина страдает психическим расстройством, поэтому нуждается в принудительном лечении в стационаре. Сейчас нападавший находится под стражей.