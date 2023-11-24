Наплыв планирующих уехать в Финляндию мигрантов зафиксировали в Костомукше

По словам помощника главы Костомукшинского городского округа Виктора Бозиса, после закрытия КПП на границе с Финляндией большая часть граждан из третьих стран направились в Карелию. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что беженцы приехали в Костомукшу на микроавтобусах, заказанных автобусах и такси.

По мнению чиновника, финские пограничники из-за наплыва людей ограничили въезд на территорию страны.

Он уточнил, что на границе было зафиксировано до 70 мигрантов, что является максимальным числом за все время кризиса.