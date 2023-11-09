Напугавший жену военкора Коца мужчина получал деньги за сбор информации о журналисте

Леонид Гутаров, задержанный за то, что пытался оказать психологическое давление на жену военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, ежедневно получал по 5 тысяч рублей за слежку и сбор информации о журналисте. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

Следствие продолжает устанавливать соучастников и кураторов Гутарова, которым он продавал собранную информацию.

Накануне правоохранители задержали Гутарова после того, как он подкараулил супругу военкора и угрожал ей, требуя личной встречи с журналистом.

Изначально против Гутарова было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании работе журналиста. Очевидно, что теперь ему предъявят обвинения по более «тяжелой» статье.