«Нарисовали» 85 млн рублей: как энергетики и подрядчики обокрали бюджет на стройке в Ингушетии

В Ингушетии возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в результате которого из бюджета было похищено 85 миллионов рублей. По версии следствия, хищение совершено в ходе строительства новой электроподстанции «Плиево-Новая» в Назрановском районе, пишут в Telegram-каналах.

Расследование выявило организованную схему, в реализации которой участвовали сотрудники филиала «Ингушэнерго» компании «Россети Северный Кавказ», а также представители подрядных организаций. По данным следствия, участники преступной группы вносили в техническую и финансовую документацию заведомо ложные данные, искусственно завышая стоимость выполненных работ и объемы использованных материалов.

В рамках возбужденного уголовного дела следователи провели обыски по месту жительства подозреваемых. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела и круг причастных лиц. Инцидент ставит под сомнение эффективность контроля за расходованием государственных средств на масштабные инфраструктурные проекты в регионе.

