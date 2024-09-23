Нарколабораторию ликвидировали в частном доме в Подмосковье

В садовом товариществе недалеко от подмосковной деревни Новиково ликвидировали нарколабораторию, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантом стал 38-летний житель столицы. Мужчина оборудовал нарколабораторию в принадлежащем ему частном доме. Злоумышленника задержали прямо на месте преступления.

Из дома полицейские изъяли в том числе канистры с химическими жидкостями, электронные весы, респиратор и наркотические средства.

Суд заключил фигуранта под стражу.