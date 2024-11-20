Нарколабораторию ликвидировали в Королеве

Нарколаборатория была ликвидирована в Королеве. Незаконное производство пресекли сотрудники ОМОН «Пересвет» ГУ Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из полиции.

Лабораторию организовал житель Королева в возрасте 34 лет на своем дачном участке. Злоумышленник завез в две бытовые постройки все необходимое оборудование и прекурсоры.

В ходе осмотра помещений было изъято оборудование, а также более четырех килограммов наркотиков.

На мужчину завели уголовное дело.