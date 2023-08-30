Нарколабораторию ликвидировали в Котельниках

Нарколаборатория была ликвидирована в подмосковных Котельниках, сообщили в ГУ МВД РФ по региону. Полицейские задержали троих местных жителей – мужчин в возрасте 31 года и 27 лет, а также женщину в возрасте 27 лет.

По данным ведомства, злоумышленники арендовали квартиру в микрорайоне Парковый и организовали там лабораторию по производству наркотических веществ. Сырье и необходимое оборудование они приобрели в интернете. Готовый продукт употребляли сами и планировали сбыть третьим лицам.

В квартире помимо оборудования и реактивов нашли пакет с веществом светлого цвета. Также по месту жительства одного из задержанных были найдены два контейнера с кристаллообразным веществом. Экспертиза показала, что в пакете находилось десять граммов диметилтриптамина, а в контейнерах – полкилограмма мефедрона.

На злоумышленников завели уголовное дело. Сейчас они под стражей.