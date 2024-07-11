Нарколабораторию ликвидировали в Шаховской
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Нарколабораторию ликвидировали в Шаховской, сообщили в ГУ МВД России по Московской области. В округе был задержан мужчина в возрасте 53 лет, который организовал незаконное производство.
По предварительной информации ведомства, подозреваемый выращивал на территории частного домовладения коноплю. Из нее он планировал изготавливать марихуану и распространять ее на территории региона.
В ходе обысков на участке и по месту проживания мужчины были найдены 26 кустов конопли, более ста граммов марихуаны в свертках и оборудование для культивирования растений.
На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.