Нарколабораторию ликвидировали в Шаховской, сообщили в ГУ МВД России по Московской области. В округе был задержан мужчина в возрасте 53 лет, который организовал незаконное производство.

По предварительной информации ведомства, подозреваемый выращивал на территории частного домовладения коноплю. Из нее он планировал изготавливать марихуану и распространять ее на территории региона.

В ходе обысков на участке и по месту проживания мужчины были найдены 26 кустов конопли, более ста граммов марихуаны в свертках и оборудование для культивирования растений.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.