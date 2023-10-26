Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в подмосковном Дмитрове

Частный дом, с обустроенной лабораторией по производству мефедрона, выявили в селе Игнатово в Дмитровском городском округе. Там же по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 33-летнего жителя Москвы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В ходе обыска дома сотрудники полиции обнаружили и изъяли кристаллическое вещество, стеклянные колбы, а также различные емкости с прекурсорами и костюмы химзащиты. Согласно проведенной экспертизе, изъятое вещество общим весом более килограмма содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон.

Задержанный рассказал, что сырье для производства наркотиков он получал через тайники-закладки, а готовое наркотическое средство собирался сбывать крупными партиями на территории Подмосковья. В настоящий момент он по решению Дмитровского городского суда находится под стражей.

Ранее стало известно, что в подмосковных Химках рабочий во время ремонта газонокосилки получил тяжелые ожоги.