Нарколабораторию, располагавшуюся на дачном участке, выявили в подмосковном Воскресенске

Сотрудники полиции задержали в Воскресенске двадцатипятилетнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и организации нарколаборатории. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Стало известно, что в июне этого года злоумышленник в одном из мессенджеров нашел работу по производству наркотических средств. По указанию работодателя он арендовал участок в дачном поселке, расположенном в селе Михалево. А уже в августе правонарушитель приступил к изготовлению запрещенных веществ, которые в дальнейшем он должен был сбывать через тайники-закладки.

Так, в ходе обыска контейнера оперативники обнаружили и изъяли: различные емкости с порошкообразным веществом, четырнадцать пластиковых канистр с жидкостями, электронные весы, реактор со шлангами, мешалку и лабораторное оборудование. Согласно проведенному исследованию, изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ. А судом фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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