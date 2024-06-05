Нарколабораторию, в которой производили мефедрон, обнаружили и ликвидировали в Ступино

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали в городском округе Ступино ранее судимого двадцатидевятилетнего жителя Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в арендованном злоумышленником доме, расположенном в деревне Сотниково, была выявлена нарколаборатория по производству запрещенных веществ. В ходе осмотра жилища сотрудниками полиции обнаружены и изъяты: стеклянные колбы, различные емкости с прекурсорами, подносы с остатками кристаллического вещества, костюмы химической защиты, весы.

Согласно заключению эксперта, в составе изъятой жидкости, массой более шестнадцати килограммов, содержится наркотическое средство — мефедрон, весом свыше 500 граммов. Подозреваемый пояснил, что все необходимое для производства наркотика закупал в сети Интернет, а готовый продукт планировал сбывать путем закладок на территории региона.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Ступинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.