Нарколог Шуров пояснил причины гибели в закрытой московской наркоклинике пятерых пациентов

По словам врача-нарколога Василия Шурова, в закрытую столичную наркологическую клинику, где за год умерло пять человек, поступали тяжелые пациенты, их врачи брали на свой страх и риск. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что причиной смерти вполне могло быть отсутствие реанимации.

По мнению врача, используемый при лечении в клинике препарат «Налтрексон» мог быть завезен из США либо изготовлен кустарным способом, то есть он не разрешен к обороту в России.

Он отметил, что точных данных о том, что пациентов в данной клинике лечили неправильно, нет, поэтому следует проанализировать истории болезни пациентов и дождаться итогов вскрытия.