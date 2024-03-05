Нарколог Шуров считает, что зависимость от компьютерных игр может вылечить тюремный срок

В северной столице любитель видеоигр украл у своей девушки 250 тыс. рублей и задонатил их на скины в PUBG. Прокуратура отправила дело о «краже с причинением значительного ущерба» в суд. По словам врача-нарколога Василия Шурова, в этой ситуации зависимость от видеоигр стала настоящей лудоманией, которая опустошает бюджет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что проявлениями этой зависимости являются потеря количественного контроля, когда человек не спит, не ест, не ходит на работу, не интересуется противоположным полом, а только занимается достижением виртуального успеха в своем мире.

По мнению медика, подобная зависимость требует лечения, как и любая иная. Таким образом, следует убирать предмет зависимости и больному принимать препараты, стабилизирующие его состояние.

Он отметил, что долгая изоляция в местах, не столь отдаленных, также вылечит этого человека от зависимости.