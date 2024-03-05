Нарколог Шуров считает, что зависимость от компьютерных игр может вылечить тюремный срок
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В северной столице любитель видеоигр украл у своей девушки 250 тыс. рублей и задонатил их на скины в PUBG. Прокуратура отправила дело о «краже с причинением значительного ущерба» в суд. По словам врача-нарколога Василия Шурова, в этой ситуации зависимость от видеоигр стала настоящей лудоманией, которая опустошает бюджет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что проявлениями этой зависимости являются потеря количественного контроля, когда человек не спит, не ест, не ходит на работу, не интересуется противоположным полом, а только занимается достижением виртуального успеха в своем мире.
По мнению медика, подобная зависимость требует лечения, как и любая иная. Таким образом, следует убирать предмет зависимости и больному принимать препараты, стабилизирующие его состояние.
Он отметил, что долгая изоляция в местах, не столь отдаленных, также вылечит этого человека от зависимости.