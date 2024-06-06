Наркозакладчик ранил полицейского в подмосковном Домодедово, пишет РЕН ТВ . Все произошло накануне в лесу.

Сотрудники полиции углубились в лесной массив в ходе операции по поимке наркозакладчиков. Правоохранители заметили двух велосипедистов и попросили их предъявить документы.

В этот момент один из велосипедистов достал травматический пистолет и три раза выстрелил в сотрудника полиции. Пострадавшего доставили в больницу с ранением спины и предплечья.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали мужчину, который избил приятеля и переехал его на грузовике.