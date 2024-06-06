В Подмосковье задержали мужчину, который избил приятеля и переехал его на авто

В Подмосковье задержали 46-летнего мужчину, который подозревается в убийстве приятеля, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло в поселке Поливаново под Подольском. Мужчины находились в салоне грузовика. Внезапно между ними возникла ссора. В результате один из них избил оппонента, но, увидев, что тот еще жив, переехал его.

Тело погибшего обнаружили местные жители. Подозреваемый был оперативно установлен. Его уже допросили, назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали 17-летнего юношу, который напал с мачете на двоих человек.