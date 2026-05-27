Наручники, бита и страйкбольный автомат: как жители Башкирии пытали знакомого из-за финансовых претензий

В Башкирии суд вынес приговор троим мужчинам, которые похитили своего знакомого и вымогали у него 69 тысяч рублей. Как сообщили « Ленте.ру » в региональном управлении Следственного комитета России, фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5,8 года до семи лет с отбыванием в колонии строгого режима. Материалы в отношении еще троих соучастников выделены в отдельное производство.

Следствие установило, что в ноябре 2024 года у двоих мужчин возникли финансовые претензии к знакомому. Поводом послужила некачественно оказанная услуга. Злоумышленники решили похитить должника и потребовать с него компенсацию в размере 69 тысяч рублей. Для реализации замысла они привлекли еще четверых сообщников.

Потерпевшего подкараулили на улице, силой усадили в автомобиль и вывезли за пределы города. Удерживая мужчину в наручниках, преступники избивали его битой, а также стреляли в него из страйкбольного автомата и светозвукового пистолета. Не выдержав давления, пострадавший отдал нападавшим свой мобильный телефон и пароли от банковских приложений.

Жертве удалось сбежать. Мужчина добрался до полиции на попутной машине и сообщил о случившемся. Осужденные признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса РФ — «Похищение человека» и «Вымогательство».