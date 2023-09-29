Нарушение миграционного законодательства пресекли полицейские в Лосино-Петровском

В ходе рейда, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, в городском округе Лосино-Петровский сотрудники полиции проверили порядка ста шестидесяти иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, пятнадцать нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 и ст. 18.10 КоАП. При этом на каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

Отмечается, что в отношении еще шестерых граждан возбуждены уголовные дела по статье 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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