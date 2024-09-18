Нарушения миграционного законодательства пресекли в подмосковной Истре

В подмосковной Истре пресекли нарушения миграционного законодательства, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правоохранители обследовали одно из общежитий. Они проверили по информационным учетным базам семьдесят пять проживающих — уроженцев ближнего зарубежья.

«В отношении всех мигрантов сотрудниками полиции составлены административные протоколы за нарушения правил въезда и пребывания в Российской Федерации <…>», — уточнила Татьяна Петрова.

На каждого иностранца наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, также принято решение об административном выдворении за пределы страны.

Организатор незаконной миграции тоже установлен. В отношении 51-летнего мужчины возбудили дело.