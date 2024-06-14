Нарушения миграционного законодательства пресекли в подмосковных Котельниках

Безопасность

Фото: [Пресс-служба ГУ МВД России по МОсковской области]

Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили территорию обслуживания в городском округе Котельники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в ходе рейда в отношении 16 мигрантов составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по статье 18.8 КоАП РФ. Кроме того, сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области задержан 44-летний житель Москвы, подозреваемый в незаконном создании юридического лица.

По имеющейся информации, злоумышленник преднамеренно предоставил в уполномоченные органы сфабрикованные документы для государственной регистрации местной религиозной организации мусульман на территории муниципалитета. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ.

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