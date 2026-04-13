Нарушителям грозит тюрьма: оскорбление георгиевской ленты может обернуться уголовным делом

В России за публичное осквернение георгиевской ленты предусмотрена уголовная ответственность, включая крупные штрафы и лишение свободы, напомнил юрист Александр Хаминский. Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области сообщил, что за публичное надругательство над георгиевской лентой предусмотрены серьезные санкции, пишет РИА Новости .

По его словам, с 2022 года этот символ официально приравнен к знакам воинской славы России, что усилило правовую защиту. В случае демонстративного осквернения гражданам может грозить уголовная ответственность, включая штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

Эксперт пояснил, что под осквернением понимаются действия, связанные с порчей ленты, сопровождающиеся выражением явного неуважения или негативного отношения к ней в публичном пространстве.

При этом для организаций предусмотрена административная ответственность. В подобных случаях юридическим лицам может быть назначен штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей.

Хаминский также отметил, что случайное загрязнение ленты, например при размещении на автомобиле, не является основанием для привлечения к ответственности. Тем не менее он рекомендовал бережно относиться к символу и, по возможности, размещать его в салоне автомобиля, чтобы избежать повреждений.

Ранее сообщалось, что подростки имитировали рвоту на георгиевские ленты перед мэрией Набережных Челнов.