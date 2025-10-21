Подростки имитировали рвоту на георгиевские ленты перед мэрией Набережных Челнов

В Татарстане правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление СК РФ, инцидент произошел в Набережных Челнах, а его участниками стала группа подростков.

Противоправные действия были выявлены в ходе мониторинга социальных сетей. В распространившемся видеоролике молодые люди на площади перед зданием городской администрации демонстративно имитировали рвоту на георгиевские ленты.

Дополнительные подробности инцидента раскрыла в своем официальном телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее данным, подростки в момент происшествия проводили прямой эфир и за денежное вознаграждение в размере 500 руб. согласились выполнить данный провокационный поступок.

