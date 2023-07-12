Нарышкин обсуждал с главой ЦРУ ситуацию на Украине
Фото: [Сергей Бобылев/ТАСС]
Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что в конце июня у него состоялся телефонный разговор с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.
Как писала The Wall Street Journal, Бернс позвонил Нарышкину, чтобы убедить его в непричастности США к организации мятежа ЧВК «Вагнер».
Нарышкин признался, что эта тема в их разговоре присутствовала, но она была, скорее, предлогом для обсуждения ситуации на Украине. Беседа с американским коллегой продлилась около часа.
«Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», – сказал Нарышкин.
Глава СВР пояснил, что существует возможность таких спонтанных, незапланированных переговоров с руководителем американской разведки. Также он не исключил возможность личной встречи.