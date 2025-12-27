«Нас пытались засыпать железом». Российские ПВО отразили крупнейший за неделю налет беспилотников

По данным Министерства обороны Российской Федерации, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны была успешно отражена попытка масштабного проникновения беспилотных летательных аппаратов.

В ходе отражения удара над территорией ряда субъектов России было уничтожено 43 украинских беспилотника.

Ранее сообщалось о том, что системы противовоздушной обороны в течение сегодняшнего дня нейтрализовали 26 беспилотных летательных аппаратов на подлете к воздушному пространству Москвы. По предварительной информации, которую озвучил Сергей Собянин, на земле не зафиксировано пострадавших или каких-либо разрушений в результате инцидентов.