«Нас пытались засыпать железом». Российские ПВО отразили крупнейший за неделю налет беспилотников
За три часа над российскими регионами нейтрализовали более 40 дронов ВСУ
Фото: [istockphoto.com/Aleksandr Rybalko]
По данным Министерства обороны Российской Федерации, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны была успешно отражена попытка масштабного проникновения беспилотных летательных аппаратов.
В ходе отражения удара над территорией ряда субъектов России было уничтожено 43 украинских беспилотника.
Ранее сообщалось о том, что системы противовоздушной обороны в течение сегодняшнего дня нейтрализовали 26 беспилотных летательных аппаратов на подлете к воздушному пространству Москвы. По предварительной информации, которую озвучил Сергей Собянин, на земле не зафиксировано пострадавших или каких-либо разрушений в результате инцидентов.