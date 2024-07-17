Нашли по ДНК: Подозреваемую в краже денежных средств у пенсионера задержали подмосковные полицейские

Полицейские из подмосковного Сергиева Посада по ДНК, оставленной на окурке сигареты, установили и задержали ранее судимую жительницу Рязанской области, подозреваемую в краже денежных средств у восьмидесятичетырехлетнего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Предварительно установлено, что две злоумышленницы, находясь на ул. Дружбы, под видом социальных работников проникли в квартиру пожилого местного жителя. Они сообщили о необходимости якобы обмена денежных купюр старого образца на новые и попросили пенсионера показать имеющиеся сбережения. После того, как пенсионер достал из серванта свои накопления, лжеработники, осмотрев деньги, пояснили, что они не вышли из оборота и не подлежат замене. Когда хозяин убрал наличные обратно, одна из правонарушительниц предложила ему пройти на кухню для заполнения персональных данных в имеющуюся у нее тетрадь, а вторая прошла в гостиную и похитила 200 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. При изучении записей камер видеонаблюдения оперативники обратили внимание, что одна из злоумышленниц курила возле подъезда и перед тем, как войти в помещение, выкинула окурок на улицу. На нем в результате биологической экспертизы сотрудники ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области обнаружили слюну и выявили генетический профиль женщины.

Уже позднее в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемой и задержали ее на железнодорожном вокзале в Москве. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастницы преступления.