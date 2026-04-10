Наследницу первых космонавтов обокрали в Щелково: преступник унес не драгоценности, а отопительное оборудование

В Подмосковье совершено дерзкое ограбление дома Елены Терешковой — дочери легендарных советских космонавтов, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. Неизвестный злоумышленник проник в жилище, расположенное в районе Щелково, и вынес отопительное оборудование.

По информации из телеграм-каналов, преступник забрался в дом несколько дней назад. Сколько именно времени он провел внутри, устанавливается, однако скрылся грабитель незамеченным. Пропажу Елена Андрияновна обнаружила только вчера: из дома исчезли водонагреватель, газовый баллон и стабилизатор напряжения. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в 70 тысяч рублей.

Супруг пострадавшей Андрей Родионов подтвердил, что обстоятельствами произошедшего уже занимаются сотрудники следственных органов. В настоящее время устанавливаются все детали случившегося и ведется розыск причастного к краже лица.