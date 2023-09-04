ВСУ зачастую не хватает разведывательной информации, чтобы применять подобный вид вооружения. Поэтому оно опасно для самого украинского народа.

Обозреватель Саадаин Гардези предупредил в своей статье о крайне высокой опасности применения такого типа оружия. Запад прислал Киеву заметное количество кассетных снарядов и бомб, поэтому они попали во множество подразделений.

«Сохраняется риск их несанкционированного или случайного применения в так называемом «тумане неизвестности», - напомнил журналист.

Гардези также отметил, что у кассетных боеприпасов очень велик процент выпуска бракованных изделий, из-за чего они срабатывают нештатно. Это усугубляется их очень широким разбросом на местности. В итоге территории становятся крайне опасными для местных жителей на протяжении многих лет.