National Interest: в США встревожились массовой потерей ВСУ американского вооружения
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Украинская армия массово изнашивает и теряет американские 155-мм гаубицы M777. Об этом сообщило издание National Interest.
Уточняется, что американская артиллерия на вооружении украинских войск портится на фоне регулярных обстрелов.
Отмечается, что украинские военнослужащие уже потеряли около трети поставленных единиц указанных гаубиц, и на сегодняшний день неизвестно, получит ли Незалежная новые образцы от Штатов.
Ранее в Германии призвали немедленно разрешить поставки ракет Taurus Украине.