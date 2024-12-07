National Interest: в США встревожились массовой потерей ВСУ американского вооружения

Украинская армия массово изнашивает и теряет американские 155-мм гаубицы M777. Об этом сообщило издание National Interest .

Уточняется, что американская артиллерия на вооружении украинских войск портится на фоне регулярных обстрелов.

Отмечается, что украинские военнослужащие уже потеряли около трети поставленных единиц указанных гаубиц, и на сегодняшний день неизвестно, получит ли Незалежная новые образцы от Штатов.

Ранее в Германии призвали немедленно разрешить поставки ракет Taurus Украине.