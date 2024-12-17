НАТО вместо США взяла на себя организацию доставки военной помощи Киеву
Reuters: НАТО займется военной помощью Украине вместо США
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Североатлантический альянс (НАТО) решил взять на себя все вопросы, связанные с координацией доставки военной помощи на Украину, пишет агентство Reuters. Ранее этим занимались США.
НАТО уже давно пытается перехватить роль США в вопросах помощи Украине. Как уточнил источник иностранного портала, взять координацию доставки военной поддержки Киеву планировали давно, но процесс постоянно откладывался.
Таким образом, как заявил источник, НАТО пытается защитить интересы Украины в защите на фоне возможных изменений настроений в Вашингтоне. В Киеве опасаются, что при вступлении Трампа в должность военную помощь могут урезать или вовсе сократить. В то же время отметили, что основные решения по поставкам вооружения все равно остаются за Белым домом.
Ранее сообщалось, что в СВР РФ раскрыли, чего боятся в штаб-квартире Североатлантического альянса.