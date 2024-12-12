В СВР раскрыли, чего боятся в штаб-квартире НАТО

Служба внешней разведки РФ сообщила о росте обеспокоенности в штаб-квартире НАТО из-за наличия у страны гиперзвуковой ракеты «Орешник». Альянс беспокоится о последствиях, в том числе волнуется и о потенциальных обвинениях в агрессии, пишет РИА Новости.

В России неоднократно предупреждали, что за разрешение ударов вглубь РФ и непосредственное применение натовских дальнобойных ракет США, Великобританию и Францию обвинят в соучастии в конфликте на Украине. Отмечали, что НАТО своими решениями самостоятельно затягивает себя в обострение. Как выяснили в СВР, альянс напуган этими заявлениями с российской стороны.

«В Брюсселе опасаются, что имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий. Наличие у российской стороны неопровержимых доказательств агрессии Запада против РФ – крайне тревожный знак для НАТО», — говорится в сообщении.

Уточнили, что на Западе впечатлились гиперзвуковой ракетой средней дальности «Орешник» в реальных условиях. Только после этого Североатлантический альянс задумался над предупреждением России более серьезно.

Ранее стало известно, что одна европейская страна не поддержит вступление Украины в НАТО.