«Научная лаборатория» на костях: как в Петербурге хотят заработать на шоке от преступления

Санкт-Петербург, потрясенный в феврале новостью о чудовищной схеме в Александровской больнице, ожидал логичного финала: аресты фигурантов, закрытие дела, забвение. Но реальность преподнесла новый, еще более циничный поворот. Компания, уличенная в незаконном использовании невостребованных тел умерших для обучения танатопрактиков, не просто тихо ушла в тень. Она, как феникс, восстала из пепла, сменив вывеску и продолжив свое дело, пишет «Лента.ру».

В центре громкого скандала, вскрывшего коррупционные связи заведующего патологоанатомическим отделением Александровской больницы Андрея Кавецкого и учредителя фирмы «Анабиос» Станислава Маслова, оказалась компания, обучающая танатопрактиков — специалистов по подготовке тел к погребению. По версии следствия, за взятки от полумиллиона рублей ежемесячно Кавецкий передавал коммерсантам невостребованные тела или их части. Практические занятия проходили в съемных помещениях на первых этажах жилых домов, где студенты отрабатывали посмертный макияж, а биоматериалы, по некоторым данным, использовались для обучения косметологов и стоматологов.

Трагизм ситуации в том, что «жертвами» этой «черной» схемы становились в первую очередь люди, у которых не было близких, способных отстоять их право на покой — те, кто вел асоциальный образ жизни или не имел родственников. Чтобы скрыть следы и не допустить случайного разоблачения объявившимися родственниками, следователи зафиксировали факты подмены тел.

Однако после арестов сайт компании был зачищен, а ее соцсети — заблокированы. Но, как выяснилось, это была лишь пауза. Спустя месяц компания возобновила активность в сети. Теперь она позиционирует себя как «научная лаборатория» и продвигает профессиональную косметику для бальзамирования и посмертного макияжа, делая ставку на… свою скандальную известность. Это уже не просто бизнес на мертвых, это попытка построить бизнес на шоке от самого преступления.

Экс-ученики в комментариях активно обсуждают возможность возвращения офлайн-занятий и появление новых учебных материалов. Уголовное дело продолжается, и арест фигурантов был продлен как минимум до 4 апреля. Но факт остается фактом: сама идея «реанимации» бренда, замешанного в таком страшном деле, поражает. В то время как следователи пытаются доказать вину фигурантов, их «детище» пытается переродиться. Вопрос лишь в том, кто готов платить, чтобы учиться у «мастеров», чьи навыки оттачивались на незаконно приобретенных телах? И как скоро это превратится в новую, еще более изощренную схему?